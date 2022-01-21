عربي-دولي

بلينكن: على روسيا الاختيار بين الدبلوماسية والنزاع ونحن مستعدون لكلا السيناريوهين

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:40
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أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عقب محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن على روسيا الاختيار بين الدبلوماسية والنزاع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لكلا السيناريوهين.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اللقاء في جنيف اليوم الجمعة، إنه أجرى "محادثات صريحة وجوهرية مع لافروف"، مبينا: "لقد شرحت عددا من الأفكار الخاصة بخفض التوتر وتعزيز الأمن، التي وضعناها خلال المشاورات مع حلفائنا وشركائنا. نؤمن بأنه يمكننا التوصل إلى موقف مشترك بناء على مبدأ الخطوات المتبادلة".

وتابع: "إننا جميعا متمسكون على نحو متساو بسبيل الدبلوماسية والحوار لمحاولة حل الخلافات بيننا. لكننا نتعهد، إذا سيتبين أن هذا الأمر مستحيل وإذا ستواصل روسيا عدوانها على أوكرانيا، بالرد بشكل موحد وسريع وصارم".

وأردف بلينكن: "انطلاقا من محادثاتنا، أعتقد أنه يمكننا مواصلة هذا العمل المشترك على وضع اتفاقات حول التفاهم ستضمن أمننا بشكل متبادل. لكن هذا الأمر مرهون بوقف روسيا عدوانها تجاه أوكرانيا".

وشدد بلينكن على أن "هذا هو الخيار الذي يجب على روسيا القيام به"، وأوضح: "يمكنكم اختيار سبيل الدبلوماسية الذي يقود إلى السلام والأمن، أو السبيل الذي سيقود فقط إلى النزاع والتبعات الخطيرة والإدانة الدولية".  
المصدر: روسيا اليوم
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