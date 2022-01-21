بعد 77 عاما على تحطمها... العثور على الطائرة الأميركية "الغامضة"

عُثر على حطام طائرة عسكرية أميركية من الحرب العالمية الثانية في جبال الهيمالايا الهندية النائية بعد 77 عاماً على تحطمها، إثر عمليات بحث شاقة أودت بحياة ثلاثة مرشدين.وكانت طائرة C-46 تقل 13 شخصاً من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945.وقال كلايتون كولس، وهو مغامر أميركي قاد المهمة بطلب من ابن أحد ضحايا الرحلة المنكوبة "لم نسمع أي شيء عن هذه الطائرة بعد الحادثة. لقد اختفت ببساطة".واستغرقت المهمة أشهراً، وقام بها كولس وفريق من المرشدين من جماعة ليسو العرقية المحلية إذ جالوا في أعماق الأنهر ونصبوا خيماً على ارتفاعات عالية في ظل درجات حرارة منخفضة جدّاً.ولم يُعثر على بقايا بشرية بين الحطام.