عربي-دولي

نائب إيراني: زيارة رئيسي إلى روسيا رد قوي على الغربيين

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:00
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قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي إن زيارة الرئيس الإيراني لروسيا رد قوي على الغربيين الذين سعوا لعزل إيران بضغوطهم الاقتصادية "لكنهم لم يحققوا هدفهم".

وأضاف مالكي في تصريح أن "إيران لم تصبح معزولة بل عززت علاقاتها مع الدول القوية والحليفة".

وأشار إلى أن "طهران لديها علاقات مع دول أجنبية تستند إلى المصالح الوطنية للبلاد، ولا ينبغي اعتبار تعزيز العلاقات مع دول الشرق بمثابة نهاية التعامل مع الغربيين".
المصدر: روسيا اليوم
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