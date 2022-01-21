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عربي-دولي
طهران تعلق على أنباء حول دورها في هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات
Lebanon 24
21-01-2022
|
13:30
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نفت السفارة الإيرانية في باكستان ما قالت إنها "اتهامات ومزاعم عارية عن الصحة" وردت في افتتاحية إحدى الصحف الباكستانية حول دور إيران في هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات.
وأصدرت السفارة الإيرانية في إسلام أباد بيانا، اليوم الجمعة، ردا على ما جاء في افتتاحية صحيفة "داون" الصادرة باللغة الإنجليزية يوم 19 كانون الثاني 2022 تحت عنوان "الإمارات تعرضت للهجوم".
وجاء في البيان أن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان تنفي ذلك بشدة وتؤکد أن إطلاق مثل هذه المزاعم سيترك تأثيرا سلبيا على الرأي العام تجاه العلاقات بين البلدين، کما يؤثر سلبا على الجوانب الإيجابية للعلاقات الثنائیة والتعاون بين البلدین".
وأضاف أن "نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى تحریف الحقائق ويتجاهل احترام الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لسیادة جیرانها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجاهل النهج البناء لإیران المبني على حسن الجوار ووقف إطلاق النار باليمن وحل الخلافات بين الدول الضالعة في الأزمة اليمنية وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".
وتابع: "إن الصحیفة اتهمت إيران بدعم الذين شنوا الهجوم على الإمارات دون إظهار أي دليل أو إثبات، کما أشارت إلی دور إيران المحتمل في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية"، مضیفا أن "السفارة تنفي بشدة هذه المزاعم وتؤکد أن الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في الحادث".
المصدر:
روسيا اليوم
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