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© Lebanon24
عربي-دولي
في مجلس الأمن.. الإمارات تؤكد على حق الدفاع عن النفس
Lebanon 24
21-01-2022
|
14:30
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أشارت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، إلى أن المجلس أكد أن عدوان الحوثي على دولة الإمارات يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي، وشددت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.
وفي مؤتمر صحفي لمندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، لانا نسيبة، أكدت من نيويورك، حق دولة الإمارات بالدفاع عن نفسها.
وقالت نسيبة خلال المؤتمر الصحفي: " هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم، كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات".
وأضافت نسيبة: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي".
وشددت نسيبة خلال حديثها، أنه على مجلس الأمن محاسبة قوات الحوثي على جرائمها ووقفها في المستقبل.
وقالت نسيبة: "الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين.. على مجلس الأمن محاسبة قوات الحوثي على جرائمها".
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدان "بأشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، منى جول، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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