سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أميركية أخرى

أعلن الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس، الذي يشغل منصب وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أميركية جديدة لإيجاد حلول لصالح السلام والاستقرار.
وعقد كاسيس، اليوم، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عقب محادثاتهما في جنيف.
وقال الرئيس السويسري: "نعم. سويسرا مستعدة دائمًا لاستضافة حوار بين القوتين لإيجاد حلول للسلام والاستقرار".
وكان لافروف عقب محادثات اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جنيف قد قال: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعد بتقديم ردود كتابية على المقترحات الأمنية الروسية الأسبوع المقبل.
وكانت قد انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الحمعة، لبحث قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.