سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أميركية أخرى

أعلن الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس، الذي يشغل منصب وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن سويسرا مستعدة لاستضافة قمة روسية أميركية جديدة لإيجاد حلول لصالح السلام والاستقرار.

وعقد كاسيس، اليوم، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عقب محادثاتهما في جنيف.