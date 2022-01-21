عربي-دولي

رئيس وزراء بلغاريا: لن نتخلى عن خيارنا الخاص بالعضوية في الناتو

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:43
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قال رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إن بلاده لن تتخلى عن خيارها الخاص بالعضوية في الناتو وستحدد بنفسها سبل تنظيم الدفاع عن نفسها.
 
وقال بيتكوف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام البرلمان: "بلغاريا دولة ذات سيادة قامت بخيارها منذ زمن طويل حينما أصبحت عضوا في الناتو ولا ننوي التخلي عن هذا الخيار".

وأضاف: "الناتو أصبح ضامنا للأمن البلغاري. نحن نحدد بأنفسنا كيف يجب تنظيم الدفاع عن بلادنا بالتنسيق مع حلفائنا".

ويأتي ذلك بعد أن أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن مطالب روسيا بخصوص سحب الناتو قواته من الدول المجاورة لها تخص كذلك بلغاريا ورومانيا لأنهما لم تكونا عضوين في الحلف عام 1997 خلال إبرام الاتفاق الأساسي بين الناتو وموسكو.
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