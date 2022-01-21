عربي-دولي

الإمارات: عمليات التحالف العربي رد متكافئ على هجمات الحوثيين

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:47
A-
A+
Doc-P-909825-637783984839268188.jpg
Doc-P-909825-637783984839268188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أن التحالف العربي بقيادة السعودية الناشط في اليمن ينفذ عمليات "متكافئة" ردا على هجمات الحوثيين.
 
وقالت نسيبة، في تصريح أدلت به عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التحالف يعتمد "ردا متكافئا في كل عملياته العسكرية"، وذلك في إجابة على سؤال عن ضربة عسكرية طالت سجنا يسيطر عليه الحوثيون أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل وجريح.

وأضافت أن "التحالف يلتزم باحترام القانون الدولي" في هذه الحرب، رافضة الإدلاء بتعليقات إضافية في هذا الشأن.

وبحث مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الضربة التي وجهها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين الماضي.

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في وقت سابق من الجمعة، أن غارات التحالف الأخيرة خلفت 70 قتيلا و138 جريحا على الأقل في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن، بينما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية مقتل 3 أطفال على الأقل في محافظة الحديدة غرب البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-01-21
15:30 | 2022-01-21
15:29 | 2022-01-21
15:28 | 2022-01-21
15:26 | 2022-01-21
15:11 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website