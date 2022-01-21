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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:48
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها يوم غد السبت في مدينة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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