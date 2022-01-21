"أطباء بلا حدود": مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في غارة على سجن بمدينة صعدة اليمنية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة شمال اليمن.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، لوكالة "فرانس برس" أن "هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح" بعد الهجوم على مركز احتجاز في صعدة، مشيرا إلى أن "الارقام في تزايد".وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اتهمت طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشن الهجوم على السجن.ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.