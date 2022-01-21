عربي-دولي

رئيسة وزراء إستونيا: لا نرى تهديدا عسكريا مباشرا من روسيا على بلادنا

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:52
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أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أنها لا ترى أي تهديد عسكري مباشر على بلادها من جانب روسيا، لكنها اتهمت موسكو بتصرفات "عدوانية".

وقالت كالاس في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الجمعة: "نحن قلقون جدا. الآن لا نرى تهديدا عسكريا مباشرا على بلادنا، ولكن من الواضح أن روسيا تتصرف بشكل عدواني أكثر فأكثر".

وأضافت كالاس أن إستونيا تحتاج إلى "أصدقاء أقوياء"، وتناقش مع حلفائها "تعزيز الحدود الشرقية للناتو"، مضيفة أن الناتو يعتبر حلفا دفاعيا بحتا وهو "كان يريد الحوار مع روسيا دائما".
 
واتهمت رئيسة وزراء إستونيا روسيا بـ"محاولات إثارة الانقسامات بين الحلفاء" في الناتو.

وتعليقا على المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا، قالت كالاس إنها "مثيرة للامتعاض وتهدف إلى تغيير الهيكل الأمني الأوروبي"، مضيفة أنه ليس من مصلحة إستونيا أن تكون أوروبا منقسمة إلى "مناطق نفوذ".
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