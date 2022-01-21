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صحيفة أميركية: واشنطن تدرس إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:53
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قالت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية إن الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا.
 
وفي مقال للصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الموجودين في أوكرانيا بسبب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الإعلان في غضون أيام، وبموجب الخطة، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة مباشرة، بينما سيُطلب من أفراد الأسر العودة إلى ديارهم.

ونقلت الصحيفة عن "أحد المطلعين" أن قرار الإجلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو أوكرانيا، ويعكس القرار ببساطة الاستعدادات الأمريكية مع تصاعد التوترات.
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