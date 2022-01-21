دول البلطيق تعلن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا

أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها سترسل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات إلى أوكرانيا "حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان روسي محتمل".وقالت دول البلطيق الثلاث في بيان، اليوم الجمعة، إنها سترسل صواريخ "جافلن" و"ستينغر" أميركية الصنع بعدما تلقت إذنا من واشنطن في هذا الصدد بداية الأسبوع.وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.