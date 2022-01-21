الكويت.. مسودة قرار جديدة تخص الوافدين لمن تجاوزوا الـ60 عاما

أفادت صحيفة "القبس" بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أعدت مسودة قرار جديدة بشأن تجديد إذن عمل من بلغ 60 عاما من الوافدين المقيمين بالكويت من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"القبس": إن "مسودة القرار الجديدة ستعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المقبل، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، جمال الجلاوي".وكشفت المصادر أن المسودة الجديدة للقرار المرتقب "تتضمن تحديد رسم قيمته 250 دينارا (نحو 800 دولار) مقابل تجديد إذن العمل، إضافة إلى تأمين صحي"، لافتة إلى أن "الرسم المذكور أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق، عبدالله السلمان، وحدد بـ500 دينار (نحو 1600 دولار) لإذن العمل، بخلاف التأمين الصحي الخاص".وأوضحت المصادر أن مسودة القرار الجديد ستعرض للتصويت على أعضاء مجلس الإدارة، ثم ستعمم بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها، مشددة على أن "نظم المعلومات في الهيئة جاهزة لتطبيق أي صيغة جديدة للقرار بشكل فوري".