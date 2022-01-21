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تونس.. انتشال 4 جثث والبحث عن مفقودين بعد غرق مركب مهاجرين

Lebanon 24
21-01-2022 | 15:05
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انتشلت وحدات الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية في تونس 4 جثث لمهاجرين قضوا نحبهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة.
 
ولا يزال 6 مهاجرين في عداد المفقودين، من بين الذين كانوا على متن المركب، وعددهم 32 مهاجرا. وكان الحرس البحري قد أنقذ 21 شخصا، وانتشل 4 جثث أخرى، منهم فتاة عمرها حوالي 10 سنوات.

وبحسب مصدر أمني مسؤول، فإن المهاجرين الذين انطلقوا في رحلتهم من سواحل معتمدية المحرس، كلهم شبان من ولايات صفاقس والقيروان وتونس وقفصة.
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