مصر تكشف عن سيناريو عرضته على إثيوبيا حول سد النهضة

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، عن سيناريو عرضته مصر على إثيوبيا حول سد النهضة يضمن تشغيل الكهرباء حتى في حالات الجفاف.

وقال عبد العاطي خلال مشاركته في ندوة "المياه أداة للتنمية المستدامة.. النموذج المصري"، على هامش معرض إكسبو دبي 2020، في الإمارات العربية المتحدة، إن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة في إثيوبيا، بدون تنسيق بينه وبين السد العالي في مصر، هو سابقة لم تحدث من قبل.وتابع: "الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، في إطار اتفاق قانونى عادل وملزم، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد (النهضة) على توليد الكهرباء، بنسبة تصل إلى 85% فى أقصى حالات الجفاف".وأشار عبدالعاطي، إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، والتى يصل عددها إلى 15 سدا، مثل خزان أوين في أوغندا، الذى ساهمت مصر فى بنائه قبل بدء إنشاء السد العالى بعشر سنوات.وأضاف أن مصر وافقت على إنشاء سدود أخرى في إثيوبيا، مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التى لم تعترض مصر على إنشائها.