الأردن.. عمان تسجل قرابة 20 ألف إصابة بكورونا في أسبوع

واصلت إصابات فيروس كورونا في العاصمة الأردنية عمان ارتفاعها وسجلت اليوم الجمعة أكثر من 3800 حالة.

وسجلت عمان خلال الأسبوع من السبت الماضي 15 كانون الثاني وحتى اليوم الجمعة 21 كانون الثاني 19974 إصابة من أصل 34908 سجلت في جميع محافظات المملكة.ومنذ الثلاثاء وعمان تسجل أكثر 3 آلاف إصابة يوميا حيث سجلت 3811 إصابة الجمعة و3500 إصابة الخميس و3501 إصابة الأربعاء و3069 إصابة الثلاثاء، بحسب رصد "خبرني".وسجلت العاصمة الأردنية 2946 إصابة الاثنين، و1887 الأحد، و1260 إصابة السبت.وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة في الأردن، عادل البلبيسي، قال في وقت سابق إن المملكة قد تصل بحدود الـ 4 أسابيع المقبلة، إلى قمة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.