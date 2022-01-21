أزمة أوكرانياـ لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في مستهل لقاء حاسم

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في جنيف اليوم الجمعة (21 كانون الثاني 2022) عن تطلع موسكو إلى الاطلاع على رد واشنطن على مبادرتها الخاصة بالضمانات الأمنية.وأكد الوزير الروسي لنظيره الأميركي أنه لا يتوقع "اختراقًا" في المحادثات بينهما والتي تُعتبر حاسمة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية . من جانبه قال بلينكن "إنها لحظة حرجة، ونحن في الواقع لا نتوقع أن تتم تسوية خلافاتنا هنا واليوم، لكنني آمل وأتوقع أن نختبر ما إذا كان مسار الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحا. نحن ملتزمون باتباع هذا المسار وتسوية خلافاتنا سلميا".وتوعّد الوزير الأميركي بردّ "موحّد وسريع وصارم" في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنّه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي.