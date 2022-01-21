عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يندد بغارات التحالف العربي على سجن شمالي اليمن

Lebanon 24
21-01-2022 | 15:28
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أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تنديده بالضربات الجوية التي شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية على سجن في شمالي اليمن.

وقال غوتيريش في بيان إن "ضربات جوية أخرى سجلت في أماكن أخرى في اليمن مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال"، مطالبا بـ"تحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة" في هذه الأحداث بهدف محاسبة منفذيها.

وسقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء غارات للتحالف العربي على سجن في محافظة صعدة شمال اليمن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بحسب قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين.

وسجلت القناة مشاهد لدمار هائل وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الغارات.
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