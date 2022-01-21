بخاري: "فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َ العَرَبُ"

غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ ..وممَّا قال : ❞مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ .. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َ العَرَبُ ..!❝".