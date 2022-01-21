واشنطن تدين الهجوم على الجيش العراقي في ديالى

دانت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى بشرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية.



وأكدت السفارة في بيان مقتضب، الوقوف "مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي"، معربة في الوقت ذاته عن "تعازينا القلبية لذوي القتلى".