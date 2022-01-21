غوتيريش يعلن عدد الرؤوس النووية في العالم: الأوضاع أكثر فوضوية من زمن الحرب الباردة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد الرؤوس النووية في العالم بلغ 13 ألفا، مشددا على أن ذلك يمثل أمرا غير مقبول.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "نحن نلاحظ مع الأسف زيادة في عدد الرؤوس النووية، وتوجد هناك 13 ألف رأس نووي في العالم حاليا، ولا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن نقبله".واعتبر غوتيريش أن الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا أكثر فوضوية مما كانت عليه في زمن الحرب الباردة، حينما دارت المواجهة بين تكتلين وكانت هناك قواعد واضحة لمنع اندلاع النزاعات مع مستوى معين لفرص التنبؤ بالمستقبل.وقال: "ما نشاهده الآن أمر أكثر فوضوية وقابل للتنبؤ بشكل أقل، لا توجد لدينا أدوات للتعامل مع الأزمات. لذلك نحن بلا شك في وضع خطير للغاية".