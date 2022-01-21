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عربي-دولي
روساتوم تبدأ في بناء أول محطة نووية أرضية لمناجم الذهب
Lebanon 24
21-01-2022
|
16:35
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قال رئيس شركة "روساتوم أوفيرسيز" الروسية يفغيني باكيرمانوف، إن روسيا بدأت في بناء أول محطة نووية أرضية لتوفير الطاقة لمناجم الذهب.
واستعرض رئيس شركة "روساتوم أوفيرسيز"، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بعض التقنيات الحديثة التي بدأت الشركة الروسية في استخدامها خاصة وأنها تمتلك أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم في شمال روسيا.
وأشار باكيرمانوف إلى نية بعض الدول من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية للتفاوض معهم لتصدير برنامجهم النووي.
وفي رده عن سؤال عن أحدث ما تقدمه شركة "روساتوم" في قطاع "المفاعلات المعيارية الصغيرة "، قال المسؤول: "بالفعل، نشهد الآن اهتماما كبيرا حول العالم بتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة، إذ يجري تطوير أكثر من 70 تصميما في جميع أنحاء العالم، و"روساتوم" تشارك أيضا بنشاط في هذا المضمار، كما أنها تتمتع بميزة أكبر مقارنة بباقي المصنعين، نظرا لأننا نشغل أسطولا فريدا من كاسحات الجليد النووية لعدة عقود، حيث يُستخدم فيها المفاعلات المعيارية الصغيرة".
وأضاف "استخدمنا المفاعلات المعيارية الصغيرة أيضا في محطات الطاقة النووية العائمة والأرضية، وفي عام 2019 تم تشغيل أول وحدة طاقة نووية عائمة في العالم، والتي تم تشغيلها بنجاح في شمال روسيا في مدينة بيفيك لعدة سنوات، والتي تعتبر أول محطة طاقة نووية صغيرة حديثة في العالم".
وحول فرص زيادة تطوير هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب، وما مدى واقعية خفض التكلفة، قال باكيرمانوف: "بطبيعة الحال، مثل أي تقنية جديدة، تتغير تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة وتتحسن، ونعمل باستمرار على تحسين هذه التكنولوجيا، وبالنسبة لوحدة الطاقة العائمة، فقد طورنا حلا جديدا ومحسنا، والآن بصدد تنفيذه. عندما نتحدث عن المفاعلات المعيارية، فإننا نركز بشكل أساسي على كلمة "صغيرة"، وهو ما يعد ميزة، وفي الوقت نفسه النمط الثابت أمر مهم، إذ يتيح زيادة حصة تنفيذ الإنتاج، وتقليل وقت البناء، وتقليل تكلفة تنفيذ مثل هذه المشاريع، وهذا هو السبب في أن التنوع والنمطية هما أساس القدرة التنافسية العالية لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة".
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