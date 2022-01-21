غوتيريش: الهجوم الحوثي على الإمارات خطأ جسيم

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هجوم الحوثيين على دولة الإمارات غير مقبول، واصفا إياه بالخطأ الجسيم.وقال غوتيرش في تصريحات صحفية إن هجوم الحوثيين على أبوظبي تصعيد مؤسف وباعتقادي هو خطأ جسيم وغير مقبول على الإطلاق مؤكدا أن أي قصف يستهدف المدنيين أو يهدد سلامتهم هو غير مقبول.وجاء ذلك عقب بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه بالإجماع و"بأشد العبارات" الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.وجاء في بيان مجلس الأمن: "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".وأضاف البيان: "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة".وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.