الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً بالستياً استهدف "خميس مشيط"

أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.وأوضح التحالف أن "الصاروخ أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني"، وقال إن "الحوثيين (أنصار الله) تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي".وأضاف التحالف أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين" وأن "عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيّرات تتطلب استمرارها".