مسؤول بالبيت الأبيض: تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية قيد النظر

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لسكاي نيوز عربية إن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية قيد النظر.





على صعيد آخر، تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وأدان الوزير هجوم الحوثيين في 17كانون الثاني على كل من السعودية والإمارات وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين.



وجدد الوزير بلينكين التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم للدفاع ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة للوقوف ضد هذه الهجمات الحوثية المؤسفة، وستواصل تحميل الحوثيين المسؤولية عن أفعالهم "البغيضة".على صعيد آخر، تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.وأدان الوزير هجوم الحوثيين في 17كانون الثاني على كل من السعودية والإمارات وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين.وجدد الوزير بلينكين التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم للدفاع ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.