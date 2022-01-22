عربي-دولي

تركيا: مقتل 18 عنصرًا من "العمال الكردستاني" في سوريا

Lebanon 24
22-01-2022 | 00:30
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، تحييد 18 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وقال أكار إن العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش التركي على مواقع التنظيم في عفرين جاءت ردا على مقتل 5 مدنيين وإصابة 34 آخرين جراء هجوم نفذه، أمس الخميس، تنظيم “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني)/ و”ي ب ك” (وحدات حماية الشعب الكردية) في عفرين، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

واوضح أن مسلحي التنظيم شنوا هجماتهم ضد عفرين من منطقة تل رفعت المجاورة “رغم وجود تعهدات من الدول المعنية بشأن إخراجهم من تلك المنطقة”، على حد قوله.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن عمليات بلاده العسكرية ضد التنظيم مستمرة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتزايد عدد قتلى التنظيم الذي تصفنه تركيا إرهابيا خلال الساعات المقبلة.
المصدر: سبوتنيك
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