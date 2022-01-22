صورة مؤلمة ... منحت أسرة سورية حق اللجوء في إيطاليا!

ساهمت صورة مؤلمة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية في منح العائلة حق اللجوء في إيطاليا بعد جهود قادتها منظمة سبق أن منحت الصورة "جائزة العام".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إيطاليا أعلنت أنها ستستقبل عائلة السوري، منذر النزال، الذي ظهر في الصورة يحمل ابنه مصطفى.والصورة بعنوان "مشقة الحياة" التقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية، في محافظة هاتاي التركية، على الحدود مع سوريا، وفازت بصورة العام لجوائز سيينا الدولية للصور لعام 2021.وقالت الصحيفة إن النزال وصل إلى إيطاليا، الجمعة، رفقة عائلته، بعد جهود قام بها منظمو جوائز سيينا الدولية للصور.ونقلت الصحيفة أن مصطفى البالغ من العمر 6 سنوات قال مبتسما، في رسالة مصورة قبل أن يستقل الطائرة رفقة عائلته، "نحن قادمون، شكرا لكم"، وأضاف "نحن نحب إيطاليا".واستقلت العائلة المكونة من الأب والأم ومصطفى وابنتين تبلغان من العمر سنة و 4 سنوات طائرة من أنقرة باتجاه إيطاليا.وفقد الأب ساقه في الحرب السورية، فيما ولد ابنه بدون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته إلى تناولها بعد إصابتها بالغثيان بسبب غاز الأعصاب الذي أطلق خلال الحرب في سوريا.وتصدرت الصورة العاطفية والصادمة عناوين الصحف في إيطاليا، وانتشرت على الصعيد الدولي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع منظمي المسابقة إلى بدء حملة لجمع التبرعات لتمكين الأب وابنه من العلاج.