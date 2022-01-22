الولايات المتحدة تعلن عن تسليم دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту [1/2] pic.twitter.com/6TEDKIjOFP