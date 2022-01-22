عربي-دولي

متحور متفرع من أوميكرون "قيد التحقيق".. ما خصائصه؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:00
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كتبت "الحرة":

صنفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة متحور متفرع من أوميكرون رسميا على أنه "متحور قيد التحقيق"، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" عن وكالة الأمن الصحي.

 

وسجلت نحو 426 حالة إصابة بالمتحور (BA.2) في المملكة المتحدة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة "UKHSA" أمس الجمعة، وآخر حالة مسجلة يعود تاريخها إلى 6 كانون الأول الماضي.

 

ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها إنه سيتم إجراء مزيد من الاختبارات لمتحور BA.2، لتحديد خصائصه، ومعرفة تأثيره على الوضع الوبائي في بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة.

 

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، المسؤولة في الوكالة: "من طبيعة الفيروسات أن تتطور وتتحور، لذلك من المتوقع أن نستمر في رؤية متحورات جديدة تظهر".

 

وأضافت: "تسمح لنا المراقبة الجينية المستمرة باكتشاف هذه المتحورات، ومعرفة مدى تأثيرها وخطورتها".

 

وأوضحت الوكالة أن أكبر عدد من الحالات المؤكدة بالإصابة بمتحور BA.2 سجل في لندن (146) حالة، وجنوب شرق بريطانيا (97) حالة.

 

وأشارت إلى أن متحور أوميكرون الأصلي لا يزال سائدا في المملكة المتحدة، وأن "نسبة حالات BA.2 منخفضة حاليا".

 

وتشير الدلائل الأولية إلى أن BA.2 لديه "معدل نمو متزايد" مقارنة بمتحورات فيروسية سابقة، فيما تبقى هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات، وفقا للوكالة.

 

وفي حين أن متحور أوميكرون تفوق على متحور دلتا بسرعة، بعد ظهوره في المملكة المتحدة، إلا أن BA.2 لم يحذو حذوه في التفوق على أوميكرون، الذي يمثل الغالبية العظمى من الحالات، وفقا للصحيفة.

 

المصدر: الحرة
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