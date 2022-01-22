تونس.. عمليات حقن غامضة لأطفال تدفع السلطات للتحقيق

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، الجمعة، أنها تلقت إشعارين جديدين حول تعرض تلميذ وتلميذة في ولايتي سوسة والمهدية للحقن من قبل أشخاص مجهولين، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلانها عن تعرض خمس فتيات قاصرات بولايات تونس وقفصة وتوزر، الخميس، إلى الحقن بشكل مشبوه ما أدى إلى نقلهن للمستشفى.وفي اليوم نفسه، تلقت الوزارة إشعارا بخصوص شبهة تعرض تلميذ بمدرسة ابتدائية في بلدة مساكن (10 سنوات) للحقن بحقنة مجهولة من قبل امرأة.وكذلك تعرضت تلميذة (11 سنة) بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور الساف في ولاية المهدية للحقن بمادة مجهولة.بدورها، تعهدت السلطات المعنية بالبحث في هذه القضية، وفقا لبيان الوزارة الذي لم يوضح المزيد من التفاصيل والأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث.