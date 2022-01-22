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كيف حال الوضع الوبائي لفيروس كورونا لدى الأطفال في مصر؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:30
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كشفت وزارة الصحة المصرية عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا لدى الأطفال في البلاد.
 
وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن "إصابات الأطفال بفيروس كورونا أمر وارد، ولكن لا يمكن القول أن إصابات فيروس كورونا بين الأطفال منتشرة، فهي أقل ما يمكن بين الأطفال، والإصابة بفيروس كورونا تستهدف جميع الفئات العمرية، وعلينا جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس"، مشيرا إلى أن "إصابات فيروس كورونا في مصر في تزايد خلال هذه الفترة والأيام المقبلة، وفقا للتوقعات الموضوعة للتعامل مع الفيروس".

وأكد عبد الغفار أن "تحليل "بي سي آر" قادر على اكتشاف الفيروس ومتحوراته، وأن هناك اتجاه لتخفيض سعر المسحة ودراسة من جميع الاتجاهات، لوضع تكلفتها بما يتناسب مع المواطن".

وتابع قائلا: "من المتوقع استمرار هذه الموجة لمدة أربعة أسابيع، وعلى المواطنين اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، للوقاية من الفيروس".
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