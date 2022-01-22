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الحكومة السورية تبدأ بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة خلال أيام

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:30
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أعلنت الحكومة السورية أنه سيتم تخصيص 50% من (المازوت المدعوم والحر) هذا الأسبوع للتدفئة المنزلية من خلال البطاقة الذكية.
 
وكانت وزارة النفط أعلنت سابقا أنه بإمكان المواطنين التسجيل عبر برنامج البطاقة الذكية على 50 لتر مازوت (المدعوم بالسعر الحكومي) لكل عائلة اعتبارا من 21-1-2022 وذلك بعد أن تم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

أما بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الدفعة الأولى بسبب ظروفهم حسب وصف الوزارة فإنه بإمكانهم الحصول على الدفعتين معا 100 لتر اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه.
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