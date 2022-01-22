عربي-دولي

على خلفية التوترات... نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يزور إثيوبيا

Lebanon 24
22-01-2022 | 10:00
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وصل مسؤول عسكري سوداني بارز، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بزيارة رسمية، على خلفية التوترات المستمرة بين الدولتين الجارتين، بشأن عدة ملفات، منها سد النهضة.

وأكد مجلس السيادة السوداني في بيان له أن زيارة نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، إلى أديس أبابا ستستغرق يومين وستشمل محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف "بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".

وكان في استقبال المسؤول السوداني في مطار أديس أبابا وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.

ونشر المجلس على قناته في تطبيق "تيليغرام" صورة تظهر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهو يستقبل دقلو.
 
ويأتي ذلك على خلفية الخلاف بين أديس أبابا من جانب والخرطوم والقاهرة من جانب آخر بخصوص ملف سد النهضة، بالإضافة إلى توترات عسكرية عند الحدود بين السودان وإثيوبيا حول عائدية بعض الأراضي.

وكان السودان قد أعلن في نوفمبر عن مقتل ستة من جنوده في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، محملا "الجيش وميليشيات إثيوبية" المسؤولية، غير أن أديس أبابا ألقت اللوم في هذه الاشتباكات الحدودية على قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة.
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