قبيل جلسة الثقة... صحيفة: وزير الدفاع الكويتي لا يعتزم الاستقالة ويحظى بدعم أغلبية البرلمانيين

نفت وسائل إعلام كويتية صحة الأنباء عن اعتزام نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، حمد جابر العلي، ترك منصبه، مؤكدة أنه يحظى بدعم أغلبية نواب مجلس الأمة في تصويت متوقع على حجب الثقة عنه.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الجمعة عن مصدر حكومي قوله إن حمد العلي "مستمر على رأس الوزارة"، نافيا ما تردد عن عزمه الاستقالة بعد استجواب النائب البرلماني حمدان العازمي له بخصوص طيف من الاتهامات.وذكر المصدر أن الوزير سيدخل جلسة طرح الثقة المقررة لمجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل بـ"أغلبية مريحة"، موضحا أن عدد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة في العلي بلغ حتى الخميس 19 نائبا.ولفتت الصحيفة إلى أن أربعة نواب آخرين ربطوا موقفهم من التصويت على طرح الثقة في الوزير بالتزام الوزير بالفتوى الشرعية بشأن التحاق المرأة بالجيش، بالإضافة إلى تعاون الحكومة في حل القضية الإسكانية، في جلسة خاصة الثلاثاء المقبل.وكان وزير الدفاع الكويتي قد استجوب الثلاثاء من قبل النائب حمدان العازمي بشأن عدد من الاتهامات، منها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات مزعومة في صفقات أسلحة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة النواب، و"التفريط" في أراضي الدولة، وغيرها.وشهد مجلس الأمة الكويتي حالة من الجدل بسبب قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي وتراجعه عنه لاحقا، وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر.