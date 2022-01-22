عربي-دولي

التحالف العربي ينفي استهدافه مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية

Lebanon 24
22-01-2022 | 12:30
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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عارِ من الصحة.
 
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة.
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