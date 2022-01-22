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إجراءات جديدة من سلطنة عمان لاحتواء كورونا

Lebanon 24
22-01-2022 | 13:15
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أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، فرضها إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها عدم إقامة صلاة الجمعة.

وأوصت اللجنة في بيان "بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة، كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط".

كما قررت اللجنة "عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا، بالتنسيق مع وزارة الصحة".
 
وقالت اللجنة إن "الإجراءات الجديدة هي للحد من الارتفاع الحاصل في إصابات كورونا، وحماية أفراد المجتمع، خصوصا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة، وتقديم الخدمات الصحية الأخرى".

وأهابت اللجنة العليا العمانية بضرورة "التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط".
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