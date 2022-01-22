عربي-دولي

إيران تندد بغارات التحالف الأخيرة على اليمن

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:30
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نددت إيران بـ"الضربات الجوية الأخيرة التي شنها تحالف العدوان على مناطق سكنية ومدنية باليمن، ما أدى إلى دمار وقتل وجرح العشرات من الأبرياء"، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن مع صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته، وبيع الأسلحة للمعتدين دون مراعاة الضوابط، والتحيز وازدواجية المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي تجاه سبع سنوات من العدوان الغاشم على الشعب اليمني، يصعب طريق التوصل إلى سلام عادل في هذا البلد".

وأضاف سعيد خطيب زادة: "الدول التي تدعم القوات المعتدية بالسلاح والقنابل وأسلحة الدمار، والتي تسببت من خلالها بمقتل نساء وأطفال يمنيين، متواطئة في هذه الجرائم، وتجب مساءلتها أمام الرأي العام وشعوب العالم والشعب اليمني".

وفي الختام، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن "استمرار الحصار والقصف على الشعب اليمني ينبئ بعدم وجود جدية وعزم على دفع عجلة التسوية السياسية للأزمة اليمنية إلى الامام"، لافتا إلى "الإصرار على نهج عسكري مخرب، وأن هذا لن يؤدي إلا إلى دمار هذا البلد العظيم وزعزعة استقرار المنطقة".
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