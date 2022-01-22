عربي-دولي

مقتل شرطي بإطلاق نار وإصابة آخر بجروح في نيويورك

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:45
A-
A+
Doc-P-910080-637784586375294145.jpg
Doc-P-910080-637784586375294145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل شرطي وأصيب آخر بجروح خطيرة بالرصاص خلال تدخل مساء الجمعة للتصدي لأعمال عنف في شقة في حي هارلم بولاية نيويورك، حسبما أعلنت الشرطة ورئيس بلدية المدينة، إيريك آدامز.
 
وقالت الشرطة إن الحادث المأساوي وقع عندما تدخل ثلاثة شرطيين قبيل المساء على أثر اتصال هاتفي من سيدة تواجه ابنا عنيفا لها في الشارع 135 في شمال مانهاتن.

وقالت قائدة شرطة نيويورك، كيشانت سيول، من مستشفى هارلم إنه عندما وصل الشرطيون الثلاثة، قام رجل في السابعة والأربعين من العمر "بفتح النار فجأة عليهم، وخلال لحظة توقفت حياة شرطي شاب في الثانية والعشرين وتضررت حياة آخر إلى الأبد".

وذكرت وسائل إعلام أن مطلق النار قتل، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي يُطلق فيها النار على رجال شرطة في مدينة يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة. وفي حادثتين سابقتين، لم يسفر إطلاق النار عن مقتل شرطيين أو إصابتهم بجروح خطيرة.

ودعا إيريك آدامز، رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي والشرطي السابق الذي تولى منصبه في الأول من يناير بعد انتخابه بناء على وعود بمكافحة الجريمة، دعا كل القوى في المدينة إلى الاتحاد لمواجهة العنف المسلح.

وقال إيريك آدامز:"نريد من واشنطن أن تنضم إلينا وتتحرك الآن لوقف انتشار الأسلحة في نيويورك"، مؤكدا "سنجد هذه الأسلحة وسنجد الذين يجلبونها ويستخدمونها".

ودعا رئيس بلدية نيويورك السلطات الفدرالية إلى المساعدة في الحد من انتشار الأسلحة النارية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-01-23
10:30 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
09:30 | 2022-01-23
09:00 | 2022-01-23
08:30 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website