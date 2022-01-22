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"طالبان" تفرض غرامة على من لا يصلي جماعة في المسجد

Lebanon 24
22-01-2022 | 15:15
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أفادت تقارير إعلامية أفغانستانية بأن حركة "طالبان" فرضت غرامات مالية قدرها 5 دولارات على 73 شخصا بمنطقة بدخشان شمال شرقي البلاد، وذلك لعدم أدائهم الصلاة في المسجد بشكل جماعي.

وقالت تقارير إعلامية محلية إنه منذ الآن سيكون كل شخص لا يؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية في منطقة بدخشان بـ 500 أفغاني أو 10% من الراتب الشهري.

وفي قت سابق ذكرت وكالة "فرانس برس" هددت الشرطة الدينية في حركة "طالبان" النساء العاملات في منظمات غير حكومية في ولاية بشمال غرب أفغانستان، بإطلاق النار عليهن إذا لم يرتدين النقاب.

ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس الماضي، فرضت قيودا على النساء، وعديد الإجراءات الأخرى على السكان.
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