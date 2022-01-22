الكشف عن جنسية أصحاب جثث عثر عليها متجمدة قرب الحدود الأميركية

أتهم رجل من ولاية فلوريدا بتهريب البشر بعد العثورعلى جثث 4 أشخاص، بينهم رضيع ومراهق، في كندا بالقرب من الحدود الأميركية، فيما تعتقد السلطات أنها محاولة عبور فاشلة خلال عاصفة ثلجية.

وتم العثور على الجثث يوم الأربعاء الماضي، في مقاطعة مانيتوبا على بعد 40 قدما من الحدود الأميركية، بالقرب من مجتمع إيمرسون.وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا إن ستيف شاند (47 عاما) مثل أمام المحكمة في وقت سابق يوم الخميس. وأضاف أن القتلى هم عائلة مكونة من 4 مواطنين هنود انفصلوا عن مهاجرين آخرين في مجموعة عبرت الحدود.وأوضحت شرطة الخيالة الكندية الملكية أنها تعتقد أنهم ماتوا أثناء محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة. وقالت جين ماكلاتشي، مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية "إنها مأساة مطلقة ومفجعة للقلب".في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن ولاية مينيسوتا خضعت لتحذير من الرياح الباردة ليل الثلاثاء حتى الأربعاء. خلال ذلك الوقت، كانت درجات الحرارة 29 درجة تحت الصفر.