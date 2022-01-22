عربي-دولي

الكشف عن جنسية أصحاب جثث عثر عليها متجمدة قرب الحدود الأميركية

Lebanon 24
22-01-2022 | 15:45
A-
A+
Doc-P-910083-637784588893012257.jpg
Doc-P-910083-637784588893012257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتهم رجل من ولاية فلوريدا بتهريب البشر بعد العثورعلى جثث 4 أشخاص، بينهم رضيع ومراهق، في كندا بالقرب من الحدود الأميركية، فيما تعتقد السلطات أنها محاولة عبور فاشلة خلال عاصفة ثلجية.
 
وتم العثور على الجثث يوم الأربعاء الماضي، في مقاطعة مانيتوبا على بعد 40 قدما من الحدود الأميركية، بالقرب من مجتمع إيمرسون.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا إن ستيف شاند (47 عاما) مثل أمام المحكمة في وقت سابق يوم الخميس. وأضاف أن القتلى هم عائلة مكونة من 4 مواطنين هنود انفصلوا عن مهاجرين آخرين في مجموعة عبرت الحدود.

وأوضحت شرطة الخيالة الكندية الملكية أنها تعتقد أنهم ماتوا أثناء محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة. وقالت جين ماكلاتشي، مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية "إنها مأساة مطلقة ومفجعة للقلب".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن ولاية مينيسوتا خضعت لتحذير من الرياح الباردة ليل الثلاثاء حتى الأربعاء. خلال ذلك الوقت، كانت درجات الحرارة 29 درجة تحت الصفر.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-01-23
10:30 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
09:30 | 2022-01-23
09:00 | 2022-01-23
08:30 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website