عربي-دولي

الهند.. مصرع 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين في حريق هائل بمبنى سكني (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2022 | 16:00
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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون، اليوم السبت في مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند، جراء حريق هائل في مبنى مكون من 19 طابقا، حسبما قال مسؤولون.
 
ونتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق، وفقا لرئيس البلدية، كيشوري بيدنيكار.

وقال السكان إن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر وسرعان ما غلف عمود كبير من الدخان الأسود المبنى.

وأضافوا أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران.

وقال المتحدث باسم حكومة المدينة، غانيش بورنيك، إن الحريق خلف ستة قتلى و15 مصابا في المستشفى.
 
 
وقال ضابط الشرطة، سوراب تريباثي، إن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وعملت ما يقرب من عشرين عربة إطفاء على اخماد الحريق وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين، بحسب تقارير إعلامية. ونقل رجال الإطفاء المصابين إلى مستشفيين قريبين.
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