عربي-دولي

الولايات المتحدة تعلن عن تسليم دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
22-01-2022 | 07:45
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قالت السفارة الأمريكية في كييف إن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة وصلت إلى أوكرانيا.

وبحسب بيان السفارة على تويتر:" الشحنة الأولى من المساعدات التي قرر الرئيس جو بايدن مؤخرا إرسالها إلى أوكرانيا وصلت ليلا. وتشمل هذه الشحنة حوالي 200 ألف رطل (90.7 طن) من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة الأوكراني".
 
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، مع توقع تسليم المزيد خلال الأسابيع المقبلة.

من جهتها حثت روسيا واشنطن مرارا على وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح.

يذكر أن سلطات كييف وساسة غربيون عمدوا في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قواتها على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.
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