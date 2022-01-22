ردا على قيود صينية... أميركا تلغي عددا من الرحلات الجوية إلى الصين

قررت وزارة النقل الأميركية إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين، ردا على إجراءات صينية مماثلة تجاه 3 شركات طيران أميركية.وقالت الوزارة الأميركية إن قرار إدارة الطيران المدني الصينية "يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتنا".وكانت الإدارة الصينية للطيران المدني قد ألغت 44 رحلة لـ 3 شركات أميركية للطيران عاملة في الصين، هي "يونايتد إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، وذلك في أعقاب اكتشاف حالات كوفيد-19 على متنها.