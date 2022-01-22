عربي-دولي

ردا على قيود صينية... أميركا تلغي عددا من الرحلات الجوية إلى الصين

Lebanon 24
22-01-2022 | 16:45
A-
A+
Doc-P-910093-637784594506636088.jpg
Doc-P-910093-637784594506636088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت وزارة النقل الأميركية إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين، ردا على إجراءات صينية مماثلة تجاه 3 شركات طيران أميركية.

وقالت الوزارة الأميركية إن قرار إدارة الطيران المدني الصينية "يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتنا".

وكانت الإدارة الصينية للطيران المدني قد ألغت 44 رحلة لـ 3 شركات أميركية للطيران عاملة في الصين، هي "يونايتد إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، وذلك في أعقاب اكتشاف حالات كوفيد-19 على متنها.
 
وردا على ذلك قررت السلطات الأميركية إلغاء عدد مماثل من الرحلات لـ 4 شركات صينية من الولايات المتحدة إلى الصين.

واعتبرت السلطات الصينية القرار الأميركي "غير مبرر"، داعية واشنطن للتراجع عنه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:30 | 2022-01-23
10:00 | 2022-01-23
09:30 | 2022-01-23
09:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website