وسائل إعلام: الولايات المتحدة تخطط لإجلاء أشخاص من سفارتها في أوكرانيا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأنه من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة في إجلاء أشخاص من سفارتها في أوكرانيا الأسبوع المقبل.



وبحسب مراسل "سي إن إن"، ماثيو تشانس، وفق تغريدة نشرها على تويتر: "طلبت السفارة الأميركية في كييف من وزارة الخارجية السماح للعائلات والموظفين غير الأساسيين بالمغادرة.. أبلغت الولايات المتحدة أوكرانيا أنها من المرجح أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لعائلات الدبلوماسيين".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستجلي أفراد عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا، وسط تصاعد الموقف هناك.



وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.