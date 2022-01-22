عربي-دولي

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تخطط لإجلاء أشخاص من سفارتها في أوكرانيا

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-910095-637784596718310623.jpg
Doc-P-910095-637784596718310623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأنه من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة في إجلاء أشخاص من سفارتها في أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وبحسب مراسل "سي إن إن"، ماثيو تشانس، وفق تغريدة نشرها على تويتر: "طلبت السفارة الأميركية في كييف من وزارة الخارجية السماح للعائلات والموظفين غير الأساسيين بالمغادرة.. أبلغت الولايات المتحدة أوكرانيا أنها من المرجح أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لعائلات الدبلوماسيين".
 
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستجلي أفراد عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا، وسط تصاعد الموقف هناك.

وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها. في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2022-01-22
11:00 | 2022-01-22
10:45 | 2022-01-22
10:40 | 2022-01-22
10:37 | 2022-01-22
10:36 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website