بسبب الأوضاع الجوية... عطلة رسمية في سوريا لجميع الجهات العامة لمدة 5 أيام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا اليوم السبت عن تعطيل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم غد الأحد 23-1-2022 وحتى يوم الخميس 27-1- 2022، جراء الظروف الجوية السائدة في البلاد.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها إنه "في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصا كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 28-1- 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغها إلى أنه "يطلب إلى كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط، لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية، في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها".وجراء هذا القرار تكون العطلة للجهات المعنية في البلاد شملت 9 أيام، مضاف إليها عطل نهاية الأسبوع.