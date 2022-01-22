عربي-دولي

الحوثيون يعلنون ارتفاع عدد ضحايا استهداف السجن إلى 82 قتيلا

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:45
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قال المتمردون الحوثيون ومنظمة إغاثة، السبت، إن عدد قتلى غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على سجن يديره المتمردون في اليمن إلى 82 معتقلا على الأقل. ولا يزال الوصول إلى الإنترنت في أفقر دولة في العالم العربي معطلا إلى حد كبير، وفقا لما نقلته وكالة أسوشييتدبرس.

كانت الغارة الجوية التي شهدتها محافظة صعدة شمالي البلاد، أمس الجمعة، جزءا من هجوم جوي وبري مكثف يمثل تصعيدا في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ سنوات.
ونفت السعودية ما تم تداوله من تقارير حول استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، ووصفت هذه التقارير بأنها "عارية من الصحة".

يدور الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وبين المتمردين المدعومين من إيران.

يأتي التصعيد بعد تبني الحوثيين لهجوم جرى بطائرة مسيرة وصاروخ استهدف العاصمة الإماراتية في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي، أيضا، في الوقت الذي استعادت فيه القوات الحكومية، بمساعدة القوات المدعومة من الإمارات والغارات الجوية من التحالف، السيطرة على محافظة شبوة بأكملها من الحوثيين والضغط عليهم في محافظة مأرب وسط البلاد، وفقا لأسوشييتدبرس.

وحاول الحوثيون هناك السيطرة على عاصمة المحافظة على مدار عام.

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