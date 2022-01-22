مقتل 7 أشخاص بانفجار في مدينة هرات غرب أفغانستان

أعلنت السلطات الصحية المحلية في أفغانستان، اليوم السبت، عن مقتل 7 أشخاص جراء انفجار هز مدينة هرات غرب البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مسؤولين في السلطات الصحية أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة ووقع في المنطقة الأمنية الـ12، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 نساء و3 رجال، وإصابة 9 آخرين.وأكدت أجهزة الأمن في مدينة هرات، مركز ولاية هرات، أنها فتحت تحقيقا في الحادث.وتخضع أفغانستان لسيطرة حركة "طالبان" التي استولت على السلطة في صيف 2021 في ظل انسحاب القوات الأمريكية.وتخوص الحركة مواجهة شرسة مع تنظيم "داعش" في أفغانستان الذي يشن هجمات متكررة على المواقع المدنية والأمنية والعسكرية من خلال سيارات مفخخة وانتحاريين وعمليات إطلاق النار.