دراسة: 12 شخصاً نشروا ثلثي المعلومات حول ضرر اللقاحات في العالم

كشفت نتائج دراسة جديدة أن ثلثي المعلومات حول ضرر لقاح كورونا المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي تعود إلى 12 زعيما للرأي الاجتماعي يملكون أكبر عدد من المتابعين في شبكة الإنترنت.ونشرت قناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، مقتطفات من الدراسة التي أعدتها مؤسسة "مركز مواجهة الكراهية الرقمية" غير الحكومية البريطانية مفادها أن معظم هؤلاء الأشخاص التي لا تذكر المؤسسة أسماءهم، يعيشون في الولايات المتحدة ويعلنون أنهم أطباء أو سياسيون.وخلافا لمستهلكي الإنترنت الذين يعلنون أنفسهم كمشككين في فائدة اللقاحات يستخدم معارضو اللقاحات أساليب عدوانية لإقناع الآخرين للتخلي عن التطعيم.وتشير الدراسة إلى أنه تمت إزالة كمية كبيرة من المعلومات الكاذبة حول التطعيم بعد أن بدأت الشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي مكافحة الدعاية ضد التطعيم.