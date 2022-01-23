عربي-دولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود "أوميكرون"

Lebanon 24
23-01-2022 | 00:00
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قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الأحد إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الاجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.
 وقالت للصحفيين "حفل زفافي لن يقام" مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.

 وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

المصدر: روسيا اليوم
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